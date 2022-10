Zuwachs für Pirellis „Collezione”

„Collezione” nennt Pirelli seine Produktpalette an Reifen für klassische Fahrzeuge der Baujahre 1930 bis 2000. Sie hat jetzt Zuwachs bekommen in Form zusätzlicher Dimensionen des Profils „Cinturato CA67“. Der italienische Reifenhersteller legt es demnach nun auch in den Größen 155 R13 bzw. 165 R13 passend für die Fiat-Modelle 850 und 124 auf. Damit nicht genug, kündigt Pirelli zugleich eine zusätzliche Dimension des „Cinturato CN36“ für das kommende Jahr an. Einen ersten Blick werfen auf die neue Größe 195/70 R14 dieses Reifens unter anderem für die Mercedes-Baureihen W113, W123 und W126 oder den Alfa Romeo Montreal und Fiat Dino 2000 können Interessierte aber schon jetzt. Zu sehen ist sie dieser Tage auf der Oldtimermesse „Auto e Moto d’Epoca“ im italienischen Padua, die ihre Pforten noch bis Sonntag geöffnet hat. cm