„Weiteres starkes Jahr“ für Vredestein

Mit Blick auf die diversen guten Platzierungen, die Reifen der zu Apollo Tyres gehörenden Marke Vredestein bei entsprechenden Produktvergleichen des ADAC, von AutoBild oder der Motorpresse Stuttgart eingefahren haben, wird von Daniele Lorenzetti – Chief Technology Officer des indischen Herstellers – „ein weiteres starkes Jahr in unabhängigen Reifentests“ bilanziert. „Wir sind sehr stolz darauf, im letzten Monat Auszeichnungen in prestigeträchtigen Tests in ganz Deutschland erhalten zu haben. Dieser anhaltende Erfolg wurde durch unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung ermöglicht, die unsere Produkte für die wichtigsten Reifenkategorien kontinuierlich optimiert“, ergänzt er. Demnach hofft der Anbieter, diese Erfolge auch in Zukunft weiter fortschreiben zu können etwa mit dem im Sommer für Ende dieses Jahres angekündigten Vredestein-Ganzjahresreifen speziell für Elektroautos. Dessen Name steht laut Auto Motor und Sport (AMS) zwar wohl noch nicht fest – das Ganze soll aber unter dem Projektnamen „Quatrac E“ laufen. cm