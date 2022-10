Autec erteilt Oliver Liebscher Prokura

Der Räderspezialist Autec überträgt Oliver Liebscher Prokura. Der 42-jährige ist seit 2008 im Unternehmen und startete seine Laufbahn im Vertriebsteam bevor er 2011 die Gesamtleitung Vertrieb Deutschland übernahm. Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Vermarktung von Rädern, Kompletträdern und RDKS sowie der Ausbau der Geschäftsaktivitäten und die Erschließung neuer Potentiale. „Es freut mich, dass ich in den vergangenen Jahren ein aktiver Teil an der stetigen und erfolgreichen Entwicklung der Autec sein konnte und auch künftig sein werde. Mein Dank geht an die Geschäftsführung und alle Kolleg*innen für das entgegengebrachte Vertrauen, die Unterstützung und Zusammenarbeit, so Oliver Liebscher. cs