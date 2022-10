Erneuerung an der Spitze des Conti-Aufsichtsrates gefordert

Nachdem die Staatsanwaltschaft Hannover mögliche Regelverstöße des Unternehmens rund um Abgasmanipulationen bei Dieselmotoren untersucht und jüngst neuerliche Compliance-Verstöße mit Blick auf Klima-/Industrieschläuche bei dem Zulieferer Continental bekannt geworden sind, sollen Aktionärsschützer eine Ablösung des Konzernaufsichtsratsvorsitzenden Prof. Dr. Wolfgang Reitzle gefordert haben. So zumindest berichtet das Handelsblatt und zitiert in diesem Zusammenhang Cornelia Zimmermann, die bei der Deka Vermögensmanagement GmbH im Bereich Corporate Governance und Nachhaltigkeit tätig ist. „Wir sind der Auffassung, dass es eine Erneuerung an der Spitze des Aufsichtsrats von Continental braucht“, werden entsprechende Aussagen von ihr wiedergegeben. Begründet wird diese Sicht damit, dass Vorstand und Aufsichtsrat besagte Unregelmäßigkeiten über Jahre offenbar verborgen geblieben sind. cm