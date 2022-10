Vier von sechs Titeln für Metzeler bei der diesjährigen Enduro-WM

Nach den Finalläufen der diesjährigen Enduro-Weltmeisterschaft der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) im sächsischen Zschopau kann sich Metzeler über alles in allem vier Titelerfolge freuen. Stand zuvor schon der auf Reifen der zu Pirelli gehörenden Marke vertrauende Andrea Verona als Weltmeister im E1-Klassement fest, konnte sich der Fahrer des GasGas-Werksteams nun auch in der EnduroGP-Klasse den Titel sichern. Komplettiert wird der Metzeler-Vierfacherfolg durch die ersten Plätze in der Gesamtwertung von Brad Freeman im E3-Klassement und Harry Edmundson in der sogenannten Youth-Wertung. Lediglich in der E2- und der Junior-Klasse haben mit Wil Ruprecht respektive Zachary Pichon Fahrer zum Saisonschluss die Nase vorn, die nicht auf Reifen von Metzeler an ihren Maschinen setzen, sondern ganz offensichtlich auf solche der Marken Maxxis (Ruprecht) und Michelin (Pichon). cm