Continental sieht sich nun auch als größter OEM-Lieferant in China

Continental war im ersten Halbjahr 2022 führend in der Erstausrüstung mit Pkw-Reifen auf dem chinesischen Markt. Bei einer Auswertung der Branchenpublikation China Tire Dealer, die die Neuerscheinungen auf dem chinesischen Markt im ersten Halbjahr 2022 analysiert hat, belegte Continental den ersten Platz. Der Reifenhersteller sei im Berichtszeitraum an seinen Wettbewerben vorbeigezogen, insbesondere an Michelin, zuvor die Nummer eins unter den Erstausrüstern, und sei unter den Fahrzeugherstellern in der Reifenerstausrüstung nunmehr die beliebteste Reifenmarke. So habe Continental einer eigenen Mitteilung zufolge insbesondere bei Elektrofahrzeugen sowie im Premiumbereich zulegen können. Weder China Tire Dealer noch Continental nennen indes ein Anteilsverhältnis für China. Zahlen von vor der Corona-Pandemie führen Continental auch in Europa als führenden Erstausrüstungslieferanten auf: Wie die Hannoveraner zuletzt 2019 betonten, sei damals rund ein Drittel der Neuwagen in Europa von Continental bereift worden. ab