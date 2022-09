Mit 57 Zoll bislang größter BKT-Reifen als Bauma-Eyecatcher gedacht

Bei der weltgrößten Baumaschinenmesse Bauma vom 24. bis zum 30. Oktober will der indische Reifenhersteller Balkrishna Industries Ltd. ein Ausrufezeichen setzen. Denn bei seiner Präsenz dort wird der Anbieter von Off-The-Road- bzw. OTR-Reifen, der eigenen Worten zufolge große Erwartungen mit der Messe verbindet, den bislang größten von ihm gebauten Reifen seiner Marke BKT zeigen in der Absicht, mit dem Giganten „einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen“. Denn in der Größe 40.00 R57 weist das Profil „Earthmax SR 468“ immerhin eine Höhe von rund 3,5 Metern auf bei einer Breite von gut 1,1 Metern und einem Gewicht von 3.800 Kilogramm. Ihm zur Seite stellen will man zudem noch das Modell „Earthmax SR 46“ in den beiden Dimensionen 33.00 R51 und 27.00 R49, die demnach immerhin noch Durchmesser von mehr als drei respektive 2,6 Metern aufweisen. cm

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN