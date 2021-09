BKT liefert 57-Zoll-Reifen an Bergbauunternehmen

BKT liefert 42 Earthmax-SR-468-Reifen in der Größe 40.00 R57 an SECL (South Eastern Coalfields Ltd.). Das Bergbauunternehmen gehört dem Kohleministerium der indischen Regierung. Dies sei ein wichtiger Meilenstein, der die Positionierung von BKT im Bergbausektor festige und die Gruppe als Schlüsselakteur in der OTR-Industrie bestätige, heißt es beim Reifenhersteller. Der Pneu sei der größte Reifen, den BKT je hergestellt hat.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN NRZ+-BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login