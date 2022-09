August mit Zwischengas im Markt motorisierter Zweiräder

Im August ist es bezogen zumindest auf den Gesamtmarkt wieder ganz leicht bergauf gegangen mit den Zulassungszahlen motorisierter Zweiräder in Deutschland. Denn nach den Daten des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) entsprechen die von Januar bis August alles in allem gut 158.100 neu auf bundesdeutsche Straße gekommenen Maschinen nun wieder einem kleinen Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während einen Monat zuvor „nur“ eine schwarze Null unterm Strich gestanden hatte. Gleichwohl ist angesichts bis dato knapp 88.600 Motorrädern und rund 14.600 Kraftrollern, wobei sich beide Fahrzeuggattungen durch einen Hubraum von mehr 125 Kubikzentimetern definieren, sowohl der Rückgang in ersterer Kategorie gegenüber dem Stand Ende Juli ein wenig größer geworden als auch in der anderen das Plus etwas kleiner ausgefallen als bisher. Dafür aber hat die Nachfrage nach Maschinen aus dem Leichtkraftsegment (Hubraum bis 125 Kubikzentimeter) gegenüber Ende Juli angezogen, wobei 27.500 Leichtkrafträder nun einem gut vierprozentigen Plus entsprechen und 28.000 Leichtkraftrollen sogar einem von fast 19 Prozent. christian.marx@reifenpresse.de