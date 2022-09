Neuzulassungsplus motorisierter Zweiräder komplett dahingeschmolzen

Zwar sind motorisierte Zweiräder mit einem Hubraum bis 125 Kubikzentimeter – also die sogenannten Leichtkrafträder und- roller – genauso wie Kraftroller mit Hubraum oberhalb dieser Marke im bisherigen Jahresverlauf nach wie vor stärker gefragt als 2021. Doch den vom Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) in Sachen deren Neuzulassungszahlen in den ersten sieben Monate ausgewiesenen Zuwächsen um mehr als 16 Prozent bzw. fast 17 Prozent bei den Kraft- und Leichtkraftrollern sowie das immerhin noch gut dreiprozentige Plus bei den Leichtkrafträdern steht ein siebenprozentiger Rückgang bei den Krafträdern gegenüber. Da letzteres Segment mit bis dato knapp 78.800 Einheiten allerdings das volumenstärkste ist, steht angesichts 12.800 Kraftrollern sowie 23.200 und 23.800 Leichtkrafträdern bzw. rollern mit Blick auf den Gesamtmarkt Ende Juli letztlich nur eine schwarze Null unterm Strich. Damit ist das zu Jahresanfang registrierte starke Neuzulassungsplus Monat für Monat weiter zurückgegangen und hat sich selbst das noch Ende April und Ende Mai vom IVM ausgewiesenen Plus von gut/knapp zehn Prozent insofern mittlerweile komplett verflüchtigt. christian.marx@reifenpresse.de