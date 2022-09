GRI führt mit Green XLR Earth „umweltfreundlichsten“ Landwirtschaftsreifen der Welt ein

Global Rubber Industries (GRI) führt mit Green XLR Earth eine neue Reihe an Radialreifen für die Landwirtschaft ein und sieht darin „einen der umweltfreundlichsten Reifen der Welt.“ Wie der Hersteller aus Sri Lanka dazu in einer Mitteilung erklärt, bestehe der neue Reifen zu 37,5 Prozent aus nachhaltigen Materialien. Dazu zählt dem Hersteller zufolge beispielsweise ein „hoher Anteil an recyceltem Ruß“. Außerdem setze man Sojaöl anstatt erdölbasierter Öle ein, wodurch „der Naturkautschuk mehr von seinen ursprünglichen Eigenschaften beibehält, um die Gesamtleistung des Reifens zu verbessern“, so GRI. Außerdem enthielten die Reifen der neuen Green-XLR-Earth-Serie HD Silica der nächsten Generation, „ein nachhaltiges Material, das die Reifenleistung weiter verbessert“, sowie recycelten Kautschuk, der „in einem umweltfreundlichen Recyclingprozess aus Altreifen gewonnen wird“. Mit den neuen Reifen, die in einem neuartigen erdigen Grünton gehalten sind, wolle der Hersteller „seine grüne Führungsrolle“ dokumentieren, aber gleichzeitig auch „überlegene funktionale Eigenschaften“ bieten, „um eine hohe Leistung und Produktivität für Traktoren auf den globalen Märkten zu erzielen“.

