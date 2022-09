Bridgestone baut Guayulekapazitäten in den USA deutlich aus

Bridgestone Americas will weitere 42 Millionen US-Dollar in die Ausweitung seiner lokalen Guayuleproduktion investieren. Der japanische Reifenhersteller hatte vor zehn Jahren den Grundstein zu seinem Verarbeitungs- und Forschungszentrum in Mesa (Arizona/USA) gelegt und dies zwei Jahre später eingeweiht, das heute 114 Hektar an Guayuleplantagen betreibt. Während zeitnah 142 weitere Hektar folgen sollen, plant Bridgestone bis 2030 seine Plantagen immerhin über 100 Quadratkilometer zusätzlicher Plantagefläche zu erweitern, auf der dann die Guayulepflanzen angebaut werden können, aus denen sich wiederum Naturkautschuk gewinnen lässt. Wie Bridgestone dazu betont, gehe es dabei um die Nachhaltigkeit der Versorgung sowie deren Sicherheit.

