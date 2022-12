Bridgestone zeigt Smart-Corner-Lösung und Konzeptreifen Enliten EV auf CES

Bridgestone will auf der Consumer Electronics Show (CES) seine „Vision für eine nachhaltige Mobilität“ vorstellen und rückt dabei die Kreislaufwirtschaft von Materialien, Produktleistungen und On-Demand-Dienste für Endverbraucher und Flottenkunden in den Mittelpunkt seiner Messepräsenz. Zentraler Punkt dabei: die Entwicklung nachhaltigerer Reifen. So habe es sich Bridgestone zum Ziel gesetzt, bis 2030 in der Reifenproduktion auf 40 Prozent recycelte und erneuerbare Materialien umzustellen, und bis 2050 sollen dann nur noch nachhaltige Materialien verbaut in Reifen werden. Der japanische Hersteller setzt dabei derzeit intensiv auf Naturkautschuk aus dem Wüstenstrauch Guayule, hat Anfang dieses Jahres aber auch die Evertire-Initiative angestoßen, die die biologische Aufbereitung von Altreifen durch einen Fermentationsprozess forciert.

