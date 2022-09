Wenn der ContiSportContact 5 zum Ganzjahresreifen wird – Chip-„Praxistipp“

Wir alle freuen uns, wenn uns jemand die Welt erklärt, ist sie doch randvoll mit ziemlich unverständlichen Dingen. Das hat auch die Computerzeitschrift Chip verstanden, die auf ihrer Internetseite unter „Praxistipps“ zahllose Fragen beantwortet. Allerdings reicht es den Kollegen nicht zu erläutern, warum denn nun acht Bits ein Byte sind. Anstatt sich aufs eigene Metier zu konzentrieren, setzt Chip auf maximale Onlinereichweite und sogenannte Clickbaits. Mit einer entsprechenden Klickanimation sollen Nutzer auf der Chip-Internetseite gehalten werden. Nun haben wir als Verlag sicher nichts gegen bezahlte Werbung. Dass Chip unter der Überschrift „Ganzjahresreifen erkennen: Auf diese Merkmale müssen Sie achten“ auf Amazon Deutschland verlinkt, wo ein Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 in der Größe 205/55 R17 95V für 113,28 Verkauft wird (Goodyear selbst verkauft den Reifen in seinem Shop übrigens für 135 Euro), daran ist so nicht viel auszusetzen. Warum Chip zur Illustration aber das Foto eines ContiSportContact 5 gewählt hat – für die, die es nicht wissen: ein Sommerreifen –, der sich anhand „der Symbole an der Reifenflanke“ als Ganzjahresreifen erkennen lassen soll, geht wohl als „Praxistipp“ durch, den man sich definitiv sparen kann. ab

Fall Sie es nicht glauben und zum Chip-Clickbaiting beitragen wollen, hier der Link zum „Praxistipp“.