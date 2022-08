RTC Reifen Kuttnick spendet 500 Euro an örtliche Grundschule

Schritt für Schritt kehren die Kinder mit dem Ende der Sommerferien zurück an ihre Schulen. In der vergangenen Woche nun fand auch in Sachsen-Anhalt der erste Schultag statt. Damit die Kinder der Grundschule in Samswegen nördlich von Magdeburg ihren neuen Spielplatz weiter herrichten können, hat der örtliche RTC-Partner Reifen- und Autoservice Kuttnick nun eine Spende in Höhe von 500 Euro an die Schule übergeben. ab