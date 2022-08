AZuR-Netzwerk legt „Ökobilanz zur Runderneuerung“ vor

Seit 2020 engagiert sich das Netzwerk Allianz Zukunft Reifen (AZuR) unter der Schirmherrschaft des Wirtschaftsverbands der deutschen Kautschukindustrie (WdK) schon für eine fachgerechte und nachhaltige Verwertung von Altreifen. Einer der Verwertungswege: die Runderneuerung. Um potenzielle Nutzer runderneuerter Reifen – ob für Lkw oder Pkw – von deren ökologischen und ökonomischen Vorteile zu überzeugen, hat das AZuR-Netzwerk bereits vor über einem Jahr das Projekt „Ökologische und ökonomische Bilanzierung der Runderneuerung von Fahrzeugaltreifen“ ausgerufen und dafür von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) sogar fachliche und eine finanzielle Förderung in Höhe von rund 91.000 Euro zugesagt bekommen. Am 20. September nun will AZuR die Ergebnisse der „Ökobilanz zur Runderneuerung“, erstellt durch das Fraunhofer-Institut UMSICHT, in Berlin vorstellen, und zwar damit rechtzeitig zur kommenden Umrüstsaison. ab