Continental: SportContact 7 für Mercedes-AMG C43 freigegeben

Mercedes-AMG setzt in der Erstausrüstung weiter auf Pneus von Continental. Werksseitig für den C43 freigegeben wurde der Hochleistungsreifen SportContact 7 in 18 Zoll mit einer Geschwindigkeitszulassung von bis zu 300 km/h, XL-Kennung für erhöhte Tragfähigkeit sowie der Seitenwandmarkierung MO1, die alle speziell für AMG entwickelten Reifen tragen. Continental hat den UUHP-Reifen (Höchstleistungsreifensegment) speziell für Fahrzeuge mit sportlichen Attributen bis hin zu Supersportwagen entwickelt. Der Reifen ist für den Mercedes-AMG C43 in zahlreichen Märkten in dieser Größe freigegeben: 245/45 ZR 18 FR 100Y XL. Im Reifenhandel ist der SportContact 7 in verschiedenen Dimensionen zwischen 18 und 23 Zoll erhältlich. cs