Pyrum Innovation startet seine „Mission Altreifen“ gegen illegale Deponien

Pyrum Innovations hat die „Mission Altreifen“ ins Leben gerufen. Das Recyclingunternehmen mit Sitz in Dillingen/Saar will im Laufe dieses Monats möglichst viele illegale Altreifendeponien im Saarland ausfindig machen und zwei davon dann im September auf eigene Rechnung entsorgen. Üblicherweise werden entsprechende Deponien im öffentlichen Auftrag entsorgt. „Wer eine der beiden Deponien gemeldet hat, die Pyrum entsorgt, gewinnt einen von zwei Amazon-Gutscheinen im Wert von 500 Euro“, schreibt Pyrum dazu. „Viel zu viele Altreifen werden illegal in der Natur entsorgt und richten dort großen Schaden an“, erklärt das Unternehmen seine Motivation. Weiter: „Da Altreifen nicht verrotten, bleiben sie über Jahrzehnte auf Feldern, Wiesen und in Wäldern liegen. Dies möchte die Pyrum Innovations AG verhindern und hat daher die ‚Mission Altreifen‘ ins Leben gerufen.“ Die entsorgten Altreifen werden mit dem Thermolyseverfahren von Pyrum wieder in ihre einzelnen Bestandteile zersetzt und recycelt. Die Aktion läuft noch bis Ende dieses Monats. Weitere Details dazu gibt Pyrum hier auf seiner Internetseite. ab