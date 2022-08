Reifen Lorenz setzt bei Werkstattersatzwagen auf E-Autos

Erst im vergangenen Monat hatte Reifen Lorenz in Kooperation mit Falken einen elektrischen Werkstattersatzwagen erhalten. Jetzt wurden in Kooperation mit Bridgestone die Filialen in Bayreuth, Erfurt und Nürnberg (Süd/Nord) mit je einem Opel eCorsa ausgestattet. „Die Nachfrage nach Werkstattersatzwagen ist hoch. Wir beschäftigen fast in jeder Filiale einen Kfz-Meister, dementsprechend oft werden umfangreiche Kfz-Reparaturen bei uns durchgeführt. Wir als Mobilitätsdienstleister freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner Bridgestone, unseren Kunden mit dem neuen eCorsa eine zeitgemäße Möglichkeit zu bieten, die Wartezeit zu überbrücken und währenddessen vollelektrisch und umweltbewusst unterwegs zu sein. Natürlich haben wir auch in den Filialen alle Voraussetzungen für die zukünftigen Herausforderungen im Bereich Elektromobilität geschaffen, passende Ladesäulen angeschafft und unser Personal entsprechend ausgebildet“, sagt Geschäftsführer Maximilian Lorenz. Er plant in den kommenden Monaten noch weitere Standorte mit E-Autos als Werkstattersatzwagen ausrüsten. cs