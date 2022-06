Frank Ecksmann sagt tschüss Prometeon und hallo Nokian

Der Prometeon Tyre Group (PTG) hat Frank Ecksmann den Rücken gekehrt. Nach gut vier Jahren in Diensten des deutschen Ablegers der ehemaligen Pirelli-Nutzfahrzeugreifensparte als Leiter Key-Account Agrar für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ist er seit Frühjahr nunmehr Area Sales Manager Ost bei der Nokian Tyres GmbH. Für seine Aufgaben dort bringt er über seine vorherige Tätigkeit für PTG hinaus noch einiges Mehr an Erfahrung aus der Reifenbranche mit. Denn zuvor hatte er bereits jeweils rund zwei Jahre auch schon für die Alliance Tire Group und Trelleborg Wheel Systems gearbeitet, die schon etwas länger respektive wohl bald unter dem Dach des japanischen Herstellers Yokohama zu Hause sind bzw. sein werden. Seine Reifenkarriere hatte Ecksmann allerdings bereits 1998 bei dem Hersteller Goodyear begonnen, in dessen Diensten er in verschiedenen Positionen dann insgesamt mehr als 16 Jahre stand. christian.marx@reifenpresse.de