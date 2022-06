ISDE dieses Jahr weiter mit Dunlop als offiziellem Sponsor

Schon jetzt und damit weit im Vorfeld der diesjährigen International Six Days of Enduro (ISDE) vom 29. August bis zum 3. September hat Dunlop die Verlängerung seines Engagements als offizieller Sponsor dieses Motorsportwettbewerbes des Motorradweltverbandes FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) bekannt gegeben. Im Rahmen der vorzeitig verlängerten Partnerschaft wird auch die für Amateurteams gedachte sogenannte „Geomax Challenge“ der Reifenmarke erneut ausgeschrieben genauso wie man sämtlichen bei dem Event im südfranzösischen Le Puy en Velay an den Start gehenden Rennställen und Fahrern wieder Unterstützung anbieten wird. Unter denjenigen, die dieses Jahr auf Dunlops „Geomax EN91“ in den Wettbewerb gehen, wird demnach auch wieder das A-Team aus den USA sein, heißt es. cm