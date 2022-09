Auf Metzeler-Reifen startendes UK-Team holt ISDE-Titel

Bei der 96. Ausgabe den von Dunlop gesponserten International Six Days of Enduro (ISDE) im französischen Le Puy-en-Velay hat die britische Mannschaft mit den Fahrern Nathan Watson (Honda Racing RedMoto World Enduro), Steve Holcombe (Team Beta Factory Enduro) und Jed Etchells (Fantic D’Arpa Racing) die Team-Wertung gewonnen. Alle drei vertrauen auf Metzeler-Reifen an ihren Maschinen, sodass sich die zu Pirelli gehörende Reifenmarke mit ihnen über diesen Erfolg freuen kann. Allerdings gingen auch die Plätze zwei und drei in der World Trophy an Metzeler-Teams, namentlich an die Italien und Spanien vertretenden Mannschaften. In der Fahrerwertung sind mit Josep Garcia, Andrea Verona sowie Nathan Watson ebenfalls ausschließlich Starter aufs Podium gefahren, an deren Maschinen Metzeler-Reifen montiert sind. cm