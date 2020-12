Rodlauer löst Stummer bei Goodyear Dunlop Österreich ab

Mit Wirkung zum morgigen 1. Dezember übernimmt Tassilo Rodlauer die Funktion als Sales General Manager bei der Goodyear Dunlop Tires Austria GmbH. Damit tritt er die Nachfolge von Wolfgang Stummer an, dem vonseiten des Unternehmens „alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Karriereweg“ gewünscht wird. In seiner neuen Funktion mit Dienstsitz in Wien verantwortet Rodlauer, dem langjährige Sales- und Marketingerfahrung in der Reifenindustrie bescheinigt wird, die Steuerung des Vertriebsgeschäftes für den Bereich des Consumer-Ersatzmarktes in Österreich. Darüber hinaus wird er auch die Geschäftsführung der österreichischen Goodyear-Landesgesellschaft übernehmen und in diese Funktion direkt an Erich Fric, Managing Director Consumer Europe Central, berichten. Schon von 2007 bis 2014 hatte Rodlauer in Diensten Goodyears gestanden sowie verschiedene Positionen als Sales Director und Geschäftsführer innerhalb des Unternehmens bekleidet. Vor dieser Zeit war für die Semperit Reifen GmbH tätig, zuletzt aber fungierte er als Vertriebsdirektor für Österreich bei Hankook. „Basierend auf seinen umfassenden Branchenkenntnissen wird er gemeinsam mit dem lokalen Team die Vertriebsstrategie von Goodyear in Österreich umsetzen“, ist man bei seinem neuen Arbeitgeber überzeugt. cm