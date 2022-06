Kompaktes Webinar für Händler zum „Potenza Race“ von Bridgestone

Mit einem Webinar zum „Potenza Race“, der gerade erst den Sieg beim Test von Semislicks durch AutoBild Sportscars hat einfahren können, baut Bridgestone sein Angebot an kompakten Liveonlineschulungen für den Handel weiter aus. Der entsprechende Kurs findet bereits morgen in der Zeit von 13 bis 14 Uhr statt und soll in kurzweiligem Format geballtes Wissen rund um diesen Reifen vermitteln, der Anbieteraussagen zufolge bis Ende des dritten Quartals sukzessive lieferbar sein wird, sowie den Teilnehmern Argumente für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch an die Hand geben. Anmeldungen zu dem Webinar sind weiterhin noch möglich unter https://tms.bridgestone-days.eu/de/accept/72/Live-Webinar-Potenza-race/1/. „Unsere Kunden und Partner im Handel stehen für uns bei allen Aktivitäten stets im Mittelpunkt. So möchten wir mit unseren Bridgestone-Onlinetrainings konkret und griffig Profi-Know-how vermitteln, das den Arbeitsalltag erleichtern soll“, erklärt Torsten Claßen, Director Consumer Products Bridgestone Central Europe. „Diese Schulungsinhalte bilden eine ideale Basis für die anstehenden Verkaufsgespräche. Dabei steht für uns das Feedback aus erster Hand im Fokus. Unser Livewebinar bietet eine optimale Grundlage für die ideale Kundenberatung“, ergänzt er. cm