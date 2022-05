Gewinnspiel am Kurz-Messestand bei der „Tire Cologne“

An ihrem Messestand bei der Reifenmesse „The Tire Cologne“ vom 24. bis zum 26. Mai will die Kurz Karkassenhandel GmbH nicht nur über die Leistungen des Unternehmens in Sachen einer umweltgerechten Altreifenentsorgung informieren, sondern Besuchern zugleich unter anderem noch ein Gewinnspiel bieten: Vor Ort in Köln will man einen Playmobil-Container aufstellen, wobei es dann darum gehen wird, die Anzahl der darin befindlichen Spielzeugaltreifen zu erraten. „Wer richtig liegt, erhält einen tollen Preis“, verspricht der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb. An einer Fotowand mit Bildern von bepflanzten Autoreifen gibt es am Kurz-Stand darüber hinaus die Möglichkeit, Selfies zu machen und eine von drei Quadfahrten zu gewinnen. Darüber hinaus wird Geschäftsführerin Hanna Schöberl bei dem Panel „AZuR – Ein zweites Leben für Altreifen“ mit dabei sein. „Mit den Aktionen will Kurz Karkassenhandel zeigen: Altreifen können mehrere Leben haben und auch nach ihrem Lebenszyklus zu vielen hochwertigen Produkten weiterverarbeitet werden“, so das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen. cm