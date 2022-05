Brembos Quartalszahlen zeigen â€žzufriedenstellende Leistungâ€œ

Brembo verzeichnete im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres ein Umsatzplus von 27 Prozent auf jetzt 857,6 Millionen Euro, wobei das Plus auf vergleichbarer Wechselkurs- und Konsolidierungsbasis bei ‚nur‘ 18,7 Prozent steht. Unterdessen lag das EBITDA bei 150,8 Millionen Euro, woraus sich eine Marge von 17,6 Prozent ergibt. Als Nettoergebnis konnte der italienische Bremsenspezialist 71,7 Millionen Euro melden. „Dies ist eine zufriedenstellende Leistung, vor allem in Anbetracht des komplexen globalen Marktumfeldes, in dem wir tätig sind und das von den Folgen des Konflikts in der Ukraine und dem Inflationsdruck auf die Rohstoffpreise in den Lieferketten überschattet wird“, bilanzierte dazu Brembos Executive Chairman Matteo Tiraboschi. ab