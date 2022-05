Neues Kraiburg-Profil K738 „die perfekte Lösung für gemischten Einsatz“

Kraiburg Austria erweitert seine Produktlinie für den Baustelleneinsatz um das Profil K738, das auch auf der Straße zu Hause sei. Mit dem K738 hat Kraiburg Austria „eine optimale Lösung für zwei Aufgaben gefunden. Das Design ist für die härtesten Anwendungen abseits der Straße ausgelegt und überzeugt in rauem, unbefestigtem Gelände in punkto Haltbarkeit, Traktion und Widerstandsfähigkeit. Gleichzeitig beweist es sanfte, ruhige Laufeigenschaften auf befestigten Wegen, hohe Laufleistung inklusive.“ Verantwortlich dafür seien große neu konzipierte Profilstollen, die Rissen und Brüchen genauso standhalten sollen, wie sie die Laufflächenbeständigkeit erhöhen. Das Profil K738 ist sowohl mit M+S als auch mit dem 3PMSF-Symbol gekennzeichnet und eignet sich daher für den ganzjährigen Einsatz. „Mit dem K738 ist uns eine kleine Revolution gelungen“, fasst Christoph Priewasser, Produktmanager Kraiburg Austria, zusammen. Das neue Design ist ab September in den Breiten 250 und 260 Millimeter erhältlich. ab