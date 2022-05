Gewinnspiel rund um Michelin-Bevorratungsaktion bei Göggel

Caravaning liegt bekanntlich im Trend, sodass immer mehr Deutsche mit Wohnwagen oder per Reisemobil in den Urlaub fahren. Die müssen natürlich entsprechend bereift sein, weshalb der Großhändler Reifen Göggel mit Unterstützung von Michelin zum Start in die Campingsaison eine entsprechende Bevorratungsaktion gestartet hat verbunden mit einem Gewinnspiel. Dies nach Angaben des Unternehmens aus Gammertingen nicht zuletzt deshalb, um Reifenvermarktern in Anbetracht der anhaltenden Verwerfungen in den Lieferketten so die Möglichkeit zu geben, sich frühzeitig für die einsetzende Nachfrage zu rüsten. Wer bis zum 15. Juli Michelin-Ganzjahresreifen des Typs „CrossClimate Camping“ bei Göggel ordert, bekommt für jedes Profil ein – so das Versprechen – „virtuelles Los mit einer 100-prozentigen Gewinnchance“. Als Hauptpreis ist demnach eine sogenannte Experience-Tour von dem französischen Reifenhersteller ausgelobt: Das Ganze beinhaltet einen Gutschein für ein Dreisternerestaurant, einen kostenlosen Check des eigenen Campers sowie die Übernachtung in einem Boutique- bzw. Luxushotel. Daneben soll noch ein Gutschein für Campingzubehör im Wert von 1.000 Euro zu ergattern sein und ein kompletter Satz des Michelin-Aktionsreifens. Mehr Informationen zur Durchführung des Gewinnspiels sollen im Onlineshop des Reifengroßhändlers zu finden sein. cm