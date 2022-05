Gewe Reifengroßhandel präsentiert Tec Speedwheels im Mai gleich auf drei Events

Gewe Reifengroßhandel will seine Felgenlinie Tec Speedwheels und die aktuellen Produkt-Highlights in den kommenden Wochen gleich auf drei großen Events präsentieren. Gestartet wird auf der Tire Cologne, wo die Besucher die Räderdesigns u.a. auf den Messeständen der Tec-Speedwheels-Kooperationspartner Hankook, Kumho und Nexen sehen können. Besonderes Augenmerk legt das aus Kaiserslautern stammende Unternehmen dabei auf die neue Felge GT Race-I, „eines der leichtesten Räder auf dem Markt“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN