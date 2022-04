Goodyear Retail Systems setzen auf TTC auf die wichtigsten Trends

In diesem Jahr präsentieren die Goodyear Retail Systems (GRS) auf dem „The Tire Cologne“- Messestand C028/D029 in Halle 8 sowohl den neuen Namen und Look als Systemgeber als auch den neuen Auftritt des Fachhandelskonzepts Premio. Dabei zeigen sie, dass sie sich nicht nur optisch erneuert haben, sondern den Megatrends Elektromobilität, Digitalisierung, Klimaschutz und moderner Kundenansprache mehr als gerecht werden.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN