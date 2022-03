Sommerreifen immer teurer

Auch dieses Frühjahr hat sich die Vergleichsplattform Check24 wieder dem Thema Reifenpreise gewidmet. In diesem Zusammenhang wird einerseits nicht nur wie üblich auf das Sparpotenzial durch den Vergleich mehrere Onlineanbieter verwiesen, zumal man nicht zuletzt von bis 42 Prozent bzw. 184 Euro pro Reifensatz spricht, die Kunden etwa beim Kauf eines „PremiumContact 6“ von Continental in der Dimension 205/55 R16 91V weniger zahlen können sollen. Abgesehen von diesem Extrembeispiel wird darüber hinaus noch von bis zu 33 Prozent bzw. 148 Euro gesprochen, die Verbraucher bei einem Satz (vier Stück) des Conti-Ganzjahresreifens „AllSeasonContact“ in 205/55 R16 94H XL sparen könnten. Andererseits dokumentiert der Plattformbetreiber, dass die Preise für Pkw-Sommerreifen seit Frühjahr 2021 gestiegen sind und offenbar weiter steigen. Jedenfalls hätten sich die 100 über Check24 meistverkauften Profile für die warme Jahreszeit zwischen März 2021 und März 2022 um knapp zehn Prozent verteuert, heißt es. „In der vergangenen Saison hatte die Corona-Pandemie bereits für gestiegene Rohstoffpreise bei den Reifenherstellern gesorgt. Die derzeitige weltpolitische Lage sorgt für erhöhte Energie- und Transportkosten, die sich auch auf die zukünftigen Preise auswirken dürften. Umso wichtiger ist der Anbietervergleich für Verbraucher*innen, um das gestiegene Preisniveau auszugleichen“, sagt Christine Mäenpää, Geschäftsführerin Autoteile bei dem gleichnamigen Unternehmen. cm