„Ventus“-Reifen Erstausrüstung bei weiteren VW-Modellen

Ist Hankook schon seit langer Zeit in der Erstausrüstung bei Volkswagen aktiv, liefert man eigenen Worten zufolge nun noch weitere Profile aus seiner „Ventus“-Familie zu dem Fahrzeughersteller ans Band. Demnach rüsten die Wolfsburger drei zusätzliche ihrer Modelle mit Reifen des Anbieters aus. Für seinen Golf GTI und den Golf R hat VW das Profil „Ventus S1 Evo³“ in 235/35 R19 91Y freigegeben sowie für seinen Tiguan R den „Ventus S1 Evo² SUV“ in 255/40 R20 101Y XL und den „Ventus S1 Evo³ SUV“ in 255/35 R21 98Y XL. „Die Bereifung dieser leistungsstarken und gleichzeitig voll alltagstauglichen Modelle Golf GTI und Golf R sowie Tiguan R von Volkswagen komplettiert unser Erstausrüstungsportfolio weiter. Das zeigt einmal mehr die große Bandbreite unserer Produkte, die auf unterschiedlichste Anforderungen ausgelegt werden können. Dazu haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass die Reifen Sportlichkeit und Komfort für einen besonders hohen Alltagsnutzen perfekt miteinander verbinden“, sagt Klaus Krause, Chef des europäischen Hankook-Entwicklungszentrums in Hannover. cm