ACEA: Pkw-Neuzulassungen so schwach wie nie – Deutschland besser

Die Pkw-Neuzulassungen gaben im Februar europaweit erneut nach, und zwar um 5,4 Prozent, sodass sich im bisherigen Jahresverlauf ein Minus von 3,9 Prozent ergibt. Wie der Herstellerverband ACEA dazu mitteilt, schlugen sich in dieser Entwicklung vor allem die Unterbrechungen in den Logistikketten nieder; der vergangene Monat war demnach der schwächste Februar seit Beginn der ACEA-Aufzeichnungen. Der deutsche Markt entwickelte sich im Vergleich dazu indes durchaus positiv. Wie der Verband berichtet, lagen die Neuzulassungen hierzulande im Februar bei 200.512 und damit bei plus 3,2 Prozent, sodass das Plus im Jahresverlauf bei immer noch 5,6 Prozent lag. Der Markt Österreich lag im Jahresverlauf demnach bei minus 6,7 Prozent, der Schweizer Markt hingegen bei plus vier Prozent. ab