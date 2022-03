Prämie für TyreSystem-Neukunden

Reifenfachhändler, Werkstätten, Flottenbetreiber und Transportunternehmen, die sich kostenlos bei der B2B-Plattform TyreSystem registrieren und bis zum 31. Mai erstmals mindestens 20 Reifen, Felgen oder Kompletträder dort bestellen, nehmen automatisch an einer Neukundenaktion des Betreibers RSU GmbH teil. Das bedeutet, dass sie zwischen zwei Prämienangeboten – ein Gasgrill des Modells GG 3590 von Clatronic oder ein Einkaufsgutschein von Engelbert Strauss im Wert von 80 Euro – wählen können. „Der Kunde kann die Mindestbestellmenge von 20 Stück über mehrere Bestellungen hinweg auf die Produktgruppen Reifen, Felgen und Kompletträder aufteilen und bleibt so maximal flexibel. Sobald die Mindestbestellmenge erreicht ist, wird der Prämienberechtigte von TyreSystem per E-Mail informiert und darf eine der beiden Prämien auswählen“, sagt der Onlinegroßhändler mit Sitz in Ulm. Die Neukundenaktion sei – so das Unternehmen weiter – „eine ideale Gelegenheit für Neukunden, die umfangreichen Funktionen und kostenlosen Serviceleistungen von TyreSystem zu testen.“ cm