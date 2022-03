Auch im Februar gestiegene Lkw-Fahrleistung

Wie das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilen, ist die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen nach einem Plus schon im Januar auch im Februar gestiegen. Gegenüber einem Monat zuvor ist von einem kalender- und saisonbereinigten Anstieg um 0,6 Prozent die Rede, während der Zuwachs verglichen mit dem Vorjahresmonat kalenderbereinigt mit sogar 4,2 Prozent beziffert wird. Wird der Jahresdurchschnitt des (Vorkrisen-)Zeitraumes März 2019 bis Februar 2020 als Maßstab angelegt, dann soll der aktuelle Februar-Wert saison- und kalenderbereinigt 4,1 Prozent im Plus liegen. Laut dem BAG eignet sich besagter Lkw-Mautfahrleistungsindex als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung. Wobei sich im aktuellen Februar-Wert allerdings sicherlich wohl noch keine etwaigen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine widerspiegeln können. cm