Schlussverteilung bei zwei Reifenhandelsinsolvenzen

Mit Blick auf die Insolvenz der Reifen Prues GmbH (Rheine) hat das zuständige Amtsgericht Münster ebenso der Schlussverteilung zugestimmt wie im entsprechenden Verfahren in Sachen der Reifen Frieler GmbH (Ahaus). In ersterem Fall wird von Forderungen der Insolvenzgläubiger in Höhe von 34.800 Euro berichtet und einem Betrag von gut 9.300 Euro zur Verteilung, während in dem anderen knapp 92.000 Euro an Forderungen fast 11.200 Euro zur Verteilung an die Gläubiger gegenüberstehen sollen. Beide Firmen sind laut ihrem jeweiligen Handelsregistereintrag zwischenzeitlich „aufgelöst".