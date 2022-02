Lkw-Fahrleistung im Januar über Vor-Corona-Niveau

Zieht man den allmonatlich vom Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und dem Statistischen Bundesamt (Destatis) erhobenen sogenannten Lkw-Mautfahrleistungsindex als Maßstab dafür heran, dann hat die Fahrleistung der mautpflichtigen Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen in diesem Januar kalender- und saisonbereinigt zwar um 1,4 Prozent unter derjenigen im Dezember 2021 gelegen. Doch verglichen mit dem entsprechenden Vorjahresmonat wird ein Plus von 1,1 Prozent ausgewiesen. „Der Index lag damit saison- und kalenderbereinigt 3,2 Prozent über dem Niveau vor der Corona-Krise, nimmt man den Jahresdurchschnitt vor der Krise (März 2019 bis Februar 2020) als Maßstab“, so das BAG. Laut der Behörde besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Lkw-Verkehr und der Konjunkturentwicklung, wobei eine zulegende Fahrleistung frühe Hinweise auf eine steigende Industrieproduktion bzw. eine Belebung der Wirtschaft geben könne. Vor dem Hintergrund einer allgemein hohen Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung und weil zugleich ein hoher Bedarf an aktuellen Konjunkturdaten aufgrund der Corona-Krise besteht, wollen das BAG und Destatis ihre Ergebnisse rund um die Mauterhebung bis auf Weiteres insofern wöchentlich aktualisieren. cm