Deutschland weiter wichtigster Absatzmarkt spanischer Automobilzulieferer

Laut Autoparts from Spain – eine Initiative des spanischen Verbandes der Automobilzulieferindustrie SERNAUTO (Asociación Española de Proveedores de Automoción) in Zusammenarbeit mit dem spanischen Institut für Außenhandelsförderung ICEX (España Exportación e Inversiones) – ist Deutschland auch im zurückliegenden Jahr wieder der wichtigste Absatzmarkt für Automobilzulieferer aus Spanien gewesen. Haben sie demnach Produkte im Gesamtwert von knapp 19,7 Milliarden Euro exportiert, soll davon Ware im Wert von annähernd 3,4 Milliarden Euro nach Deutschland gegangen sein. Das entspreche zwar einem Plus gegenüber 2020 von elf Prozent, doch liege der mit Kunden in Deutschland damit dennoch sechs Prozent hinter dem Bezugswert für 2019 zurück. Dies im Einklang mit der Entwicklung des insgesamt im Exportgeschäft erzielten Umsatzes der spanischen Zulieferer, zumal im Vergleich zu 2020 das Plus mit ebenfalls elf Prozent angegeben, das Minus mit Blick auf 2019 allerdings „nur“ mit gut fünf Prozent beziffert wird. Als zweitwichtigstes Abnehmerland der Spanier im Zuliefergeschäft wird Frankreich genannt mit einem 2021er-Exportvolumen dorthin in Höhe von knapp 3,1 Milliarden Euro gefolgt von Portugal und Italien als dritt- und viertgrößte Abnehmer, mit denen Umsatzvolumina von 1,8 Milliarden Euro bzw. gut einer Milliarde Euro erzielt werden konnten. cm