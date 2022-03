Neue KB-Preise: Michelin-Tochter Camso Deutschland schlägt zwölf Prozent auf

Hatten die hiesigen Michelin Reifenwerke (Karlsruhe) bereits vor einigen Tagen neue KB-Preise angekündigt, die ab dem 1. April gelten sollen, werden nun weitere Details zu den geplanten Preisschritten bekannt. Danach werde Camso Deutschland – Michelin hatte den kanadischen OTR-Reifenspezialisten 2018 übernommen – zum 1. April eine „lineare Preisanpassung von plus zwölf Prozent über alle Produktgruppen vornehmen“. Neben Reifen werden von diesem Schritt „auch Gummilaufketten/Gummiraupen, Serien-Scheibenräder/Ringteile/Montagewerkzeuge und Zubehörteile betroffen“ sein. Man weise „der Vollständigkeit halber“ auch darauf hin, dass für Auftragsrückstände zu Bestellungen, die vor dem 1. April eingegangen seien, bei Auslieferung ab dem 1. April die neue KB-Preisliste Anwendung finde, wie Markus Bast, Direktor Vertrieb B2B Deutschland, Österreich, Schweiz, sowie Jürgen Ihl, Direktor Vertrieb Beyond Road Deutschland, Österreich, Schweiz, in einem Kundenanschreiben betonen. arno.borchers@reifenpresse.de