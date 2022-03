Mirjam Berle geht Partnerschaft mit Bommersheim Consulting ein

Goodyears langjährige Kommunikationsdirektorin Mirjam Berle ist eine Partnerschaft mit der strategischen Personal- und Unternehmensberatung Bommersheim Consulting eingegangen, die sich auf den Mittelstand spezialisiert hat. Berle verstärke bei dem in München ansässigen Beratungsunternehmen das Expertteam im Rahmen ihrer Selbstständigkeit, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. „Gemeinsam stehen wir in besonderem Maße für menschenzentrierte Beratung. Weil wir mit richtungsweisenden Kompetenzen und wertebasiert Erfolg ermöglichen“, so Berle. arno.borchers@reifenpresse.de