Zweiradreifen der Marken Pirelli und Metzeler werden teurer

Pirelli hat seine Geschäftspartner über steigende Reifenpreise informiert. Zum 1. April will sie das Unternehmen für seine Zweiradbereifungen der Marken Metzeler und Pirelli anheben. Dabei wird das Plus bei Motorradreifen für den Renneinsatz mit durchschnittlich fünf Prozent angegeben, während es sonst durchgängig im Mittel acht Prozent betragen soll bei solchen für den Straßeneinsatz ebenso wie bei Rollerreifen, Zubehör und Schläuchen. Begründet wird der Preisschritt mit dem anhaltenden Marktszenario bzw. dessen Auswirkungen auf die Rohstoff-, Transport- und Energiekosten. „Aufträge ab dem 1. März 2022 nehmen wir unter der Voraussetzung an, dass Rückstände aus den Bestellungen vom 1. März 2022 bis zum 31. März 2022 am 1. April 2022 zu neuen KB2022-2 angelegt bzw. in Absprache mit Ihnen storniert werden“, schreibt Michael Müller – verantwortlich für das Pirelli-Zweiradreifengeschäft in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), den Benelux-Ländern und Dänemark – den Handelspartnern des Reifenherstellers. cm