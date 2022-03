Marke Continental ist Liebling der Jymeo-Nutzer unter den deutschen Autofahrern

Laut einer Auswertung vom Jymeo – Betreiber von Reifenpreisvergleichsportalen in mehreren europäischen Ländern, darunter mit dem unter www.welchereifen.de eines auch in Deutschland – ist Continental die bei den Autofahrern hierzulande die beliebteste Pkw-Reifenmarke. Festgemacht wird dies anhand der im Februar registrierten Suchanfragen zu entsprechenden Produkten über die Plattform, wobei hinter dem deutschen Reifenhersteller die Plätze zwei und drei in Sachen Beliebtheit an Hankook und Pirelli gehen sollen. Im vergangenen Jahr hätten fast eine Million Websitebesucher den Jymeo-Reifenvergleichsrechner genutzt, um den besten Preis für das von ihnen favorisierte Profil zu finden, heißt es. Das in Nantes ansässige französische Unternehmen hat darüber hinaus auch europaweit in 14 europäischen Ländern die Suchanfragen von Autofahrern auf seinen Portalen analysiert, wobei in der Gesamtsicht Michelin in Europa die Nase vorn hat. Denn die französische Marke liegt demnach in zehn der 14 untersuchten Märkte auf Rang eins. Außer in Deutschland führt Conti dafür noch das Ranking noch in Portugal an, während in Österreich Nexen als meistgesuchte Pkw-Reifenmarke ausgewiesen wird und in Großbritannien Pirelli. cm