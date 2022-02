Yokohama Off-Highway Tires erhöht die Preise

Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) wird die Preise in diesem Frühjahr erhöhen. Bereits in 2021 drehte der Reifenhersteller viermal an der Preisschraube. Auch jetzt der Grund: hohe Rohstoff und steigende Frachtkosten 2022. Wie das Unternehmen beteuert, werde der Reifenhersteller „weiterhin den Großteil der Kosten abfedern und einen kleinen Teil der Kosten an die Geschäftspartner weitergeben“.

