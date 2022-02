Michelin meldet „sehr gute Resultate unter extrem schwierigen Bedingungen“

Michelin blickt auf ein Jahr mit starken Umsatzzuwächsen und noch stärkeren Zuwächsen bei den Ergebnissen zurück. Wie der weltweit größte Reifenhersteller berichtet, legte der Umsatz konzernweit mit 16,2 Prozent zu, während das Betriebsergebnis sogar ein Plus von 57,9 Prozent erfuhr, woraus sich eine Umsatzrendite in Höhe von 12,5 Prozent ergibt. Florent Menegaux sieht in den Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr 2021 „sehr gute Resultate unter extrem schwierigen Bedingungen“, die der Managing Chairman mit den Mitarbeitern teilen wolle: Menegaux kündigte zusammen mit der Vorlage der Jahreszahlen „eine beträchtliche Anhebung der variablen Einkünfte für das Jahr“ an. Die zitierten „schwierigen Bedingungen“ – also Arbeitskräftemangel, Unterbrechungen in den Lieferketten und Kosteninflation – hätten insbesondere die Specialty-Sparte getroffen, zu der OTR-, Zweirad- und Flugzeugreifen genauso zählen wie Förderbänder (Fenner) und das Polymergeschäft. Die Sparte musste sogar rückläufige Ergebnisse und folglich auch eine rückläufige Marge berichten, bleibt mit 13 Prozent indes immer noch überdurchschnittlich rentabel. ab

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.