Linglong Tire und VfL Wolfsburg verlängern Partnerschaft

Der VfL Wolfsburg kann weiter auf die Unterstützung seines langjährigen Partners Linglong Tire bauen. Der Fußball-Bundesligist verlängert die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Reifenhersteller als globaler Sponsor der höchsten Partnerebene um drei Jahre. Seit 2019 ist Linglong Tire als Ärmelsponsor in allen Wettbewerben prominent zu sehen, dies wird dementsprechend auch in Zukunft so bleiben. Darüber hinaus…

