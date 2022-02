Land Rover Defender ab Werk ebenfalls auf „CrossContact RX“

Hatte Continental unlängst schon von einem Erstausrüstungserfolg bei Kias EV6 mit seinem offensichtlich neuen Profil „CrossContact RX“ berichten können, wird das als Crossover-Reifen bezeichnete Modell nun auch bei allen Varianten Land Rover Defender inklusive des Plug-in-Hybrids ab Werk verbaut. Montiert wird es bei diesem Sport Utility Vehicle (SUV) demnach in 19 und 22 Zoll. Für diesen Wagen ist der sich laut Hersteller durch ein gleichermaßen sportliches wie offroadtaugliches Leistungsprofil auszeichnende Reifen Conti zufolge in den Dimensionen 255/65 R19 FR 114V XL, 275/45 R22 FR 112W XL und HL 275/45 R22 FR 115W XL insofern in zahlreichen Ländern auch im Ersatzgeschäft erhältlich. Der „CrossContact RX“ soll über sehr gute Handlingeigenschaften verfügen, mit seiner Traktionsleistung und kurzen Bremswegen bei Nässe überzeugen sowie damit für ein hohes Maß an Fahrsicherheit sorgen. „Die gleichmäßige Lamellenanordnung des Reifens reduziert zudem die Abrollgeräusche während des Fahrens auf der Straße. Die Auslegung der Reifenflanke ermöglicht zudem eine präzise Lenkansprache, während das besondere Reifenprofil sowie die verstärkte Seitenwand den Reifen besonders vor Beschädigungen, zum Beispiel durch Steinschläge, schützt, so auch bei Fahrten in leichtem Gelände“, verspricht Continental. cm