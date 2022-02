Erweiterter Anwendungsbereich fürs „WH28“-Rad der Marke 2DRV

Der Räderhersteller Wheelworld hat die Anwendungen des „WH28“ genannten Leichtmetallrades seiner Marke 2DRV aktualisiert und in Zusammenarbeit mit dem TÜV ganz neue ABE-Kombinationen mit bestehenden Rädern realisieren können. So gibt es Anbieteraussagen zufolge bei der 19-Zoll-Variante des Modells diverse neue Kombinationsmöglichkeiten für die neue C-Klasse 206 und die neuen Plug-in-Hybride der C-Klasse 205. Das Gleiche gilt für den neuen BMW-Vierer als Cabrio und Coupé sowie für den Fünfer und für die Plug-in-Hybride der Dreier-Reihe des Autoherstellers, welche nun sogar als Winterbereifung möglich sein sollen. Demnach konnte auch aus dem Honda-E-19-Zoll-Kombinationsgutachten eine ABE erstellt werden. „Für viele ältere, aber immer noch sehr beliebte Mercedes-Modelle sind nun auch breitere Hinterachskombinationen oder auflagenärmere bzw. auflagenfreie Hinterachskombinationen ermöglicht worden (C-Klasse 204 und 205, C43 AMG, C63 AMG, CL 216, SLK 171, SLK/SLC 172, CLK 209, E-Klasse 207, 211, 212, 213)“, so der Anbieter weiter. Für das „WH28“-Rad gibt nach seinen Worten außerdem noch für den Ford Mustang sowie diverse Subaru-Modelle (inklusive WRX STI) eine ABE. Dank einer – wie Wheelworld sagt – „raffiniert konstruierten Bremsfreigängigkeit“ des Rades. cm