„Tune-it!-Safe!“-Kampagnenauto präsentiert

Bei der aktuell in Essen stattfindenden Motor Show ist natürlich auch wieder ein neues „Tune-it!-Safe!“-Kampagnenfahrzeug präsentiert worden. Selbst wenn Hankook diesmal bei der Tuning- und Motorsportmesse nicht mit einem eigenen Stand vor Ort ist, so ist die Marke als Partner von „Tune it! Safe!“ dennoch im Ruhrpott zu sehen. Denn der Techart GT im Polizeiwagendesign, der für ein Jahr als Kampagnenfahrzeug fungiert, rollt wie seine jeweiligen Vorgänger in den vergangenen Jahren wieder auf Reifen des südkoreanischen Herstellers, genauer gesagt auf dessen „Ventus S1 Evo³“. Mehr zu alldem in einer der nächsten Ausgaben der NEUE REIFENZEITUNG. cm