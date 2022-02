Ausgabe 1/2022 des „Tune-it!-Safe!“-Magazins erschienen

Die vom Verband der Automobiltuner e.V. (VDAT) getragene, unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers stehende und von dem Reifenhersteller Hankook sowie weiteren Partnern inklusive etwa des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) unterstützte Initiative „Tune it! Safe!“ hat für das neue Jahr eine weitere Ausgabe ihres kostenlosen Verbrauchermagazins herausgegeben. Das diesmal 64 Seiten starke Werk informiert entsprechend der Ausrichtung der Initiative einmal mehr über sicheres Fahrzeugtuning und vermittelt in diesem Zusammenhang Wissenswertes rund um sportliche Fahrzeuge, ihre Komponenten und das Thema Fahrzeugmodifikation. Außerdem wird in der mittlerweile 38. Ausgabe das Kampagnenfahrzeug dieses Jahres vorgestellt, das als Symbol für sicheres und regelkonformes Tuning Ende vergangenen Jahres im Rahmen der Essen Motor Show präsentiert worden war. Interessenten können – solange der Vorrat reicht – die gedruckte Zeitschrift in Verpackungseinheiten à 50 Stück über die von der P.AD. Werbeagentur GmbH betriebenen Kampagnenwebsite unter www.tune-it-safe.de bestellen. Dort steht sie außerdem zum Herunterladen als PDF-Datei bereit. cm