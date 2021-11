Ein erster Blick auf die neuen Gewe-Räder

Im Vorfeld zur aktuell stattfindenden Essen Motor Show hatte die Gewe Reifengroßhandel GmbH angekündigt, bei der Messe das eine oder andere neue Felgenhighlight ihrer Marke Tec Speedwheels präsentieren zu wollen. Jetzt gewährt das Unternehmen auch denjenigen, die sie nicht selbst bei der Tuning- und Motorsportmesse im Ruhrpott in Augenschein nehmen können, zumindest schon einmal einen ersten Blick unter anderem auf die Anbieteraussagen zufolge völlig neu konzipierte Ganzjahresfelge „AS5“, die in Größen von 16 bis 19 Zoll in den Farbvarianten Gun-Metal und Schwarz-Glanz angeboten wird. Weitere Gewe-Premiere bei der Messe ist demnach das „GT Race I“ genannte Rad aus Tecs „Ultralight“-Serie. „Diese Flowforged-Felge ist eine der leichtesten Felgen auf dem Markt“, verspricht der Großhändler. Das Rad soll in 8.0×18 Zoll lediglich 8,15 Kilogramm und in 10.0×20 Zoll nur 10,15 Kilogramm auf die Waage bringen. Mehr dazu und den weiteren in Essen in gezeigten Gewe-Rädern wird dann im Detail in einer der nächsten Ausgaben der NEUE REIFENZEITUNG zu lesen sein. cm